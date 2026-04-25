Çocukların itfaiyeci olma hayalleri gerçek oldu

25.04.2026 13:50  Güncelleme: 13:52
Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre (9) ve Ahmet Arif Demirci (7) isimli kardeşlerin itfaiyeci olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre (9) ve Ahmet Arif Demirci (7) isimli kardeşlerin itfaiyeci olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. İtfaiye Müdürlüğü'nde misafir edilen kardeşler, sabah duasında itfaiyecilerle bir araya geldi.

Düzceli iki kardeşin yıllar önce bir siren sesiyle başlayan itfaiyeci olma yolundaki hayalleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gerçeğe dönüştü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Yunus Emre ve Ahmet Arif Demirci kardeşleri itfaiyeci olmanın ilk kuralı olan sabah duasında misafir etti.

Demirci kardeşler, birkaç yıl önce trafikte insanların yardımına gitmek için yolda bulunan itfaiyenin siren sesinden etkilenerek, itfaiye ve itfaiyecilere ilgi duymaya başladı. O günden bu yana oyuncaklarından izledikleri çizgi filmlere, kıyafetlerinden kullandıkları ürünlere kadar itfaiye motiflerini tercih ettiler.

Aile büyüklerinin itfaiyeci tanıdıkları sayesinde itfaiyeci olmak istediklerini dile getiren çocuklar, bunun için ilk olarak itfaiyeci duasını bilmeleri gerektiğini öğrenerek, kısa sürede ezberlediler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtpark meydanında düzenlenen etkinliklere katılarak alanda bulunan itfaiyecilere ezberledikleri itfaiyeci duasını okuyan çocuklar, itfaiye personellerini etkileyerek, mutlu olmalarını sağladılar.

Çocukların azmini ve isteğini bir ileri seviyeye taşımak için harekete geçen İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Demirci kardeşleri İtfaiye Müdürlüğüne davet etti. Bu sabah gerçekleştirilen ziyarette itfaiye personelleri ile içtimada bir araya gelen çocuklar, kıyafetlerini giyerek hep birlikte yapılan İtfaiyeci duasına eşlik etti.

İtfaiye personelleri, büyük mutluluk yaşayan çocuklara, bayramlarını kutlayarak günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Düzce Belediyesi, Arif Demirci, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

