Çölyaklılar Geleneksel Kahvaltıda Buluştu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği üyeleri, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. Sekiz Eylül Parkı'ndaki kahvaltıda, glütensiz ürünler yenilip çaylar içilirken, çocuklar da palyaço eşliğinde eğlendi.

Edremit Körfezi Çölyaklılar Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen çölyak hastaları, evlerinde hazırladıkları glütensiz ürünleri birbirleriyle paylaşırken, çay içip sohbet etti.

Çölyaklı vatandaşlar, etkinliği düzenleyen dernek başkanı Betül Özdemir Kaya'ya teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı.

Dernek Başkanı Kaya, yaptığı açıklamada, "Geleneksel kahvaltı etkinliklerimizden bir tanesini daha bu gün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Animasyon grubu ile birlikte çocukların da eğlencesi güzel geçiyor. Bu tarz etkinliklerimiz her yıl devam edecek. İnşallah, önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklere imza atmayı düşünüyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Taşkın Bayrak da, "Hepimiz Edremit Körfez Çölyaklılar Derneği olarak yine mayıs ayında bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Bütün çölyaklıları bir araya getirip envaiçeşit ürünleri tatma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.