ÇOMÜ, Uluslararası Yaz Spor Oyunları düzenledi - Son Dakika
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ÇOMÜ, Uluslararası Yaz Spor Oyunları düzenledi

ÇOMÜ, Uluslararası Yaz Spor Oyunları düzenledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), spor dostu kampüs anlayışını uluslararası alanda da kanıtlamak amacıyla düzenlediği 'Uluslararası Yaz Spor Oyunları' ile büyük bir organizasyonla gerçekleşti. Beş farklı ülkenin katılımıyla yapılan etkinlik, üniversitenin spor tesislerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, çeşitli spor dallarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldular. ÇOMÜ öğrencilerinden oluşan takım birinci oldu.

28.08.2024 13:13
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), spor dostu kampüs anlayışını uluslararası alanda da kanıtlamak amacıyla düzenlediği "Uluslararası Yaz Spor Oyunları" ile büyük bir organizasyonla gerçekleşti.

Bu yıl beş farklı ülkenin katılımıyla yapılan etkinlik, üniversitemizin spor tesislerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, çeşitli spor dallarında yeteneklerini sergileme fırsatı buldular. Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya ve Kuzey Makedonya'dan gelen öğrenciler, oyunların ilk gününde Uluslararası Hüseyin Akif Terzioğlu Dart Turnuvasında yarıştılar. Günün sonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takım birinci oldu.

Bu yıl etkinliklere, Türkiye'den ev sahibi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bulgaristan'dan Trakia University, Slovenya'dan Alma Mater Europaea University, Makedonya'dan University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, University, Hırvatistan'dan North University öğrencileri katıldı.

Spor alanları, dinlenme bölgeleri ve organizasyon ile katılımcılar hem müsabakalardan hem de kampüsün sunduğu imkanlardan büyük keyif aldıklarını ifade ettiler.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporun uluslararası dostluğu ve iş birliğini teşvik eden gücüne vurgu yaptı. Ayrıca, spor dostu kampüs yaklaşımının, öğrenci ve sporcuların sağlıklı bir yaşam sürmelerine nasıl katkı sağladığını ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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