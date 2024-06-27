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Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi

Sahibi kapıyı açmamakta diretti, alınan mahkeme kararı sonrası çilingir yardımı ile içeri girilip çöp ev temizlenerek dezenfekte etti

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, alınan mahkeme kararı ile sahibinin kapısını açmamakta direttiği çöp evi temizleyerek dezenfekte etti.

Yapılan şikayet üzerine ekipler, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Büyükdere mahallesi Lale Bahçesi sokakta bulunan B.K.'ya ait çöp ev niteliğinde olan daire nedeniyle harekete geçti. Vatandaşa telefon ile ulaşamayan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nın iş yerine gidip durumu izah ederek daire kapısını açmasını talep etti. B.K.'nın kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine Büyükdere mahallesi Lale Bahçesi sokakta bulunan dairenin kapısı polis nezaretinde çilingir ile açıldı. Ardından Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler topladı. Ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekibi tarafından ev dezenfekte etti. Çöp evde gerçekleştirilen temizlik, ıslah ve ilaçlama işlemi sonrasında ekipler, B.K.'nın iş yerine giderek yeni anahtarını kendisine teslim etti.

"Odunpazarı'nda çöp evlere izin vermeyeceğiz"

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini ve çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiğine dikkat çekti.