Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi

Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi

Sahibi kapıyı açmamakta diretti, alınan mahkeme kararı sonrası çilingir yardımı ile içeri girilip çöp ev temizlenerek dezenfekte edildi

27.06.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi

Sahibi kapıyı açmamakta diretti, alınan mahkeme kararı sonrası çilingir yardımı ile içeri girilip çöp ev temizlenerek dezenfekte etti

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, alınan mahkeme kararı ile sahibinin kapısını açmamakta direttiği çöp evi temizleyerek dezenfekte etti.

Yapılan şikayet üzerine ekipler, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Büyükdere mahallesi Lale Bahçesi sokakta bulunan B.K.'ya ait çöp ev niteliğinde olan daire nedeniyle harekete geçti. Vatandaşa telefon ile ulaşamayan Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, B.K.'nın iş yerine gidip durumu izah ederek daire kapısını açmasını talep etti. B.K.'nın kapıyı açmayacağını söylemesi üzerine Büyükdere mahallesi Lale Bahçesi sokakta bulunan dairenin kapısı polis nezaretinde çilingir ile açıldı. Ardından Zabıta, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri evin tüm odalarında uzun süredir beklemekte olan katı atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler topladı. Ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekibi tarafından ev dezenfekte etti. Çöp evde gerçekleştirilen temizlik, ıslah ve ilaçlama işlemi sonrasında ekipler, B.K.'nın iş yerine giderek yeni anahtarını kendisine teslim etti.

"Odunpazarı'nda çöp evlere izin vermeyeceğiz"

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini ve çöp evleri temizleyerek yaşanabilir hale getireceklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşların çöp ev vasfı taşıyan bu tür ihbarlarını bir dilekçe ile Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çöp ev mahkeme kararı ile temizlenebildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement