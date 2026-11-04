COP31'de görev alacak polisler Erzincan'da Vali Aydoğdu ile bir araya geldi - Son Dakika
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COP31'de görev alacak polisler Erzincan'da Vali Aydoğdu ile bir araya geldi

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COP31\'de görev alacak polisler Erzincan\'da Vali Aydoğdu ile bir araya geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak COP31'de görev alacak, Erzurum'dan yola çıkıp Erzincan'da mola veren polislerle bir araya geldi. Aydoğdu, personelle sohbet edip görevlerinde başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 31'inci Oturumu'nda görev almak üzere Antalya'ya giden polislerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında görev yapmak üzere Erzurum'dan yola çıkan ve Erzincan'da mola veren polis ekipleriyle karşılaşan Aydoğdu, personelle bir süre sohbet etti.

Polislere görevlerinde kolaylık ve başarı dileyen Aydoğdu, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: COP31'de görev alacak polisler Erzincan'da Vali Aydoğdu ile bir araya geldi - Son Dakika
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