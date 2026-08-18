Şanlıurfa’da temizlik personelinin bayrak hassasiyeti takdir topladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, temizlik personelinin çöpte bulduğu bayrağı temizledikten sonra öpüp alnına koyması ve muhafaza altına alması takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesinde yaşandı. İlçede belediye temizlik ekiplerinde görev yapan bir personel, rutin çöp toplama çalışması sırasında bir çöp konteynerinde Türk bayrağını fark etti. Çöp konteynerindeki bayrağı gören belediye işçisi, bulunduğu yerden aldı. Bayrağın kirlenmiş olduğunu gören işçi, önce temizledi ardından öperek alnına koydu ve muhafaza altına aldı.

İşçinin bayrak hassasiyeti, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Temizlik personelinin davranışı takdir topladı.