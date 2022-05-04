Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti - Son Dakika
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Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti

04.05.2022 00:00

Çorlu Belediyesi, ilçedeki Atatürk anıtının fotoğrafını belediyeye ait çöp kamyonunun üzerine yapıştırınca ilçe halkından tepki geldi. Bunun üzerine belediye söz konusu baskıyı kapatma yoluna gitti.

CHP'li Çorlu Belediyesi, tepki çeken bir uygulamaya imza attı. İlçede çöp toplayan kamyonun üzerine Atatürk'ün fotoğrafının basılması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

ÇÖP KAMYONUNDAKİ ATATÜRK FOTOĞRAFI TEPKİLERE YOL AÇTI

Üzerinde Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ibaresi yer alan ve "Daha Temiz Bir Çorlu İçin" sloganı yazılı olan Çorlu Belediyesi çöp kamyonunun üzerine konulan fotoğrafta kullanılan görseller tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP'li Çorlu Belediyesi'nin Atatürk'ün fotoğrafını çöp kamyonuna basması tepki çekti! Şikayetler gelince geri adım attılar

TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ADIM ATILDI

Çöp kamyonu üzerine konulanlar arasında Çorlu Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtı'nın fotoğrafının tepki çekmesi üzerine Atatürk fotoğrafı şikayet hattı telefonu ile kapatıldı. Çöp kamyonlarını gören bazı vatandaşlar durumu "saygısızlık" olarak nitelendirirken kimileri "işgüzarlık" yorumunda bulundu.

CHP'li Çorlu Belediyesi'nin Atatürk'ün fotoğrafını çöp kamyonuna basması tepki çekti! Şikayetler gelince geri adım attılar
Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Çorlu Belediyesi, Çorlu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorlu Belediyesi'nin Atatürk fotoğraflı çöp kamyonları tepki çekti - Son Dakika


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