Çorlu tren kazasının yıl dönümü Uzunköprü'de anıldı - Son Dakika
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Yerel

Çorlu tren kazasının yıl dönümü Uzunköprü'de anıldı

Altı yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasının yıl dönümü nedeniyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anma programı düzenlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin anısına çelenk konuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

08.07.2024 15:42
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Altı yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü olması nedeniyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde anma programı düzenlendi.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü'den yola çıkan yolcu treni 17.00 sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar mevkisinde raylardan çıkarak devrilmişti. Olayda 25 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi yaralanmıştı. Feci kazanın yıl dönümü olması nedeniyle Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde anma töreni düzenlendi.

Tren kazasında eşini ve oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel, "Altı yıl önce bu saatlerde oğlumun sesini duyuyordum. Onun hayatta olduğunu biliyordum. Onun babaannesinin dedesinin yanında neler yaptığını biliyordum. Bana diyordu ki 'anneciğim saat 19.30'da İstanbul'da olacağım, beni karşılar mısın?' Ben onu karşılayamadım. Hiç gitmiyor o gün gözümün önünden, hiç gitmiyor. Altı yıl geçti bizi paramparça parçalayarak geçti. Benim yüreğim burada, bütün annelerin acısı, benim yüreğim burada. Bütün babaların acısı, hepimiz aynı yüreği taşıyoruz" dedi

Program, raylara çelenk konulması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile son buldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorlu tren kazasının yıl dönümü Uzunköprü'de anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu tren kazasının yıl dönümü Uzunköprü'de anıldı - Son Dakika
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