Çorum Belediye Başkanı Gazze\'ye Destek Verdi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir Ramazan geleneği olan mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdi. Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye direnişini açıklayan ilin Çorum olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, "Gazze'ye selam, direnişe devam ifadesini Türkiye'de belki de ilk kez mahyada kullanan bir il olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Düzenledikleri etkinliklerle Ramazan ayını tüm gelenekleriyle yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Akşemseddin Camiizin birbirinden güzel dört minaresinin arasına bir gerdanlık, bir mahya takalım istedik. Mahya, bizim geleneğimizde Selçuklu'dan Osmanlı'ya Ramazan demek. Mahyalarla ecdadımız orada yaşayan insanlara bir takım mesajlar vermiş. Kimi zaman '11 Ayın Sultanı Ramazan Hoş Geldin' demiş, kimi zaman 'Ramazan Berekettir' demiş, kimi zaman 'Zekat Malı Artırır' demiş. Biz de hem bu mahya geleneğini yaşatalım, Akşemseddin Camii'nde geleneksel hale getirelim, hangi mesaja ihtiyacımız varsa o mesajı hemşehrilerimize duyursun, ışıl ışıl mahyalar şehre renk katsın istedik" şeklinde konuştu.

"Gölgesinde gölgelendiğimiz, yüce Türk milletini ve devletini simgeleyen Türk bayrağımızı da mahyaya yansıttık" diyen Başkan Aşgın, "Bugün mahyamızda özellikle şu ifadenin yazmasını istedik; Gazze'ye selam, direnişe devam. Gazze'de kardeşlerimiz, asrın firavunlarına karşı direnmeye devam ediyor. Gazze'yi asla unutamayız. Gazze, bizim her şeyimiz. Filistin bizim her şeyimiz. Kudüs, bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı.

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın da ifade ettiği gibi Kudüs'ün coğrafi değil, imani bir mesele olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, "Her anımızda Kudüs'ü, Gazze'yi düşünmemiz, Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini düşünmemiz lazım. Dualarımızın başında hep Gazze olmalı, Kudüs olmalı, oraların özgürlüğü olmalı. Orada aylardır direniş var. Orada tüm Müslümanlar direniyor. Bizler de dualarıyla, yardımlarıyla Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya, onlara güç vermeye, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Kadeş Barış Anlaşması'nın yapıldığı bu şehirde, yeryüzündeki ilk barış anlaşmasının yapıldığı bu şehirde 'Gazze'ye Selam Direnişe Devam' mahyasını Akşemseddin Camii'nin minarelerine yerleştirdik" diye konuştu. - ÇORUM