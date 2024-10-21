Çorum'da Fırın Denetimleri Sürüyor: 27 Fırına Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çorum'da Fırın Denetimleri Sürüyor: 27 Fırına Yasal İşlem Yapıldı

Çorum\'da Fırın Denetimleri Sürüyor: 27 Fırına Yasal İşlem Yapıldı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Mayıs ayından bu yana yapılan denetimlerde 27 fırına yasal işlem yapıldı. Ekmek gramajında standart getirilerek haksız rekabetin önlenmesi hedefleniyor.

21.10.2024 16:08  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin fırınlarda gramaj ve hijyen denetimlerini sürüyor. Mayıs ayından bu güne kadar yapılan denetimlerde 27 adet fırına yasal işlem yapıldı.

Çorum Fırıncılar Odası'nın aldığı karar gereği kentte Pazar günleri ekmek çıkmazken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumartesi günü çıkan ekmeklerle ilgili gramaj denetimini sürdürüyor. Denetim sırasında fırınların hijyen standartları ve ekmeklerin gramajları titizlikle inceleniyor.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, halk sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlem amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi. Candan, "Çorum'da Pazar günü ekmek üretilmemesi nedeniyle fırınlar Cumartesi günleri 300 ve 400 gram ekmek üretimi yapıyordu. Alınan kararla ekmek gramajına standart getirilerek 300 gram ve 400 gram ekmek üretimine son verilmişti. Bu standarda uyumayan fırınlara yönelik denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük. 4 Mayıs tarihinden bu zamana kadar 547 denetim gerçekleştirdik" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Hukuk, Yerel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'da Fırın Denetimleri Sürüyor: 27 Fırına Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da Fırın Denetimleri Sürüyor: 27 Fırına Yasal İşlem Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.