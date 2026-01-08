CHP'li Yılmaz: Çorum Belediyesi'nin Mülkiyetindeki İş Yerlerinde Kaçak Elektrik Kullanılmıştır

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, belediyenin çok katlı Mevlana Otoparkı'ndaki mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinde kaçak elektrik kullanıldığını savundu. Kesilen cezanın esnafa ödetilmeye çalışıldığını aktaran Yılmaz, "Çorum Belediyesi hem kendi spor salonunda hem de mülkiyeti kendinde olan dükkanlarda kaçak elektrik kullanmıştır. Faturasını da Mevlana Otoparkı'nda mülkiyeti kişiye ait olan esnaftan çıkarmaya çalışmaktadır. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır" dedi.

Çorum Belediye Meclisi'nin geçen ayki toplantısında kaçak elektrik kullanıldığı ve YEPAŞ tarafından 1 milyon 600 bin lira ceza kesilip kesilmediği CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz tarafından gündeme getirilmişti. Yılın ilk meclis toplantısında kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta bulunan Mevlana çok katlı otoparkında kaçak elektrik kullandıldığının belgelerini paylaşarak şunları söyledi:

"Çorum Belediyesi tarafından yapılan Mevlana Çok Katlı Otoparkı'nda ve otoparkın içinde kaçak elektrik kullanımı var mıdır? Varsa 1 milyon 6 milyon civarında bir ceza YEPAŞ tarafından kesilmiş midir? Üst katta mülkiyeti belediyeye ait olan spor salonu kaçak mıdır, yasal mıdır ve o spor salonunda kaçak elektrik var mıdır? Sayın Başkan herhalde ilgili müdürlükte de değildi, bir tane elektrik mühendisi arkadaşa, çıkarttı cevap verdirdi. 'Efendim yönetimin bir hatası var' dedi o 'Çalışan personel, aboneliği almayı unutmuş, bundan dolayı 30 kilovatsaat yaklaşık 120 bin lira gibi bir kaçak elektrik bedelini yönetime kesmiş' dedi. Belge burada diyor ki 'Tahakkuk edilen kaçak elektrik tüketim bedeli olarak, 1 milyon 649 bin 159 lira 53 kuruş, Mevlana Katlı Otoparkı'nın içerisinde bulunan işletmelere diyor ben cezayı kestim'. Geçen ay yalanlamıştınız. Yoktu böyle bir şey, kaçak kullanılmamıştı. Hani 30 kilovatsaat kullanılmıştı da 120 bin TL'lik bir ceza gelecekti o da yönetimdendi. Buyurun belgesi! Aynı arkadaş dedi ki, 'Üst katta spor salonunda öyle kaçak kullanma falan söz konusu' değil. YEPAŞ demiş ki, 'Sayın Çorum Belediye Başkanlığı, tahakkuk edilen kaçak elektrik tüketim bedeli 61 bin 42 lira 97 kuruş olarak sende o spor salonunda kaçak elektrik kullanmışsın'. Belge hani yoktu.

"17 dükkanda Çorum Belediyesi kaçak elektrik kullanıyor ve oradaki esnaf çözüm beklemekte"

43 dükkandan 17 tanesi hala Çorum Belediyesi'nin mülkiyetinde. 17 dükkanda Çorum Belediyesi kaçak elektrik kullanıyor ve oradaki esnaf çözüm beklemekte. Esnafa baskı yaparak, 'bu bizden kaynaklanmadı bu sizin hatanız' diyerek, bu; bu yönetimin de hatası değil onun da altını çizerim sayın Başkanım. Çorum Belediyesi hem kendi spor salonunda hem de mülkiyeti kendinde olan dükkanlarda kaçak elektrik kullanmıştır. Faturasını da Mevlana otoparkında mülkiyeti kişiye ait olan esnaflardan çıkarmaya çalışmaktadır. Bu ayıptır, yazıktır, günahtır yahu! Esnafın sorunu çözmemiz gerekiyor."

"Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi noktasında konunun takipçisi olacağız"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Yılmaz'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Bu belgeler gizli saklı belgeler değil. Herkese tebliğ edilmiş belgeler. Kendisinin de bahsettiği gibi bizim dönemimizde değil, yıllar önce başlayan bir süreç. Kısmen belediye kullanmış, oradaki esnaf kullanmış. Cezai işlemler hukuki süreç içerisinde bağımsız yargı kime neyi hükmederse belediyeyi hükmederse belediyeye, esnafımızı hükmederse esnafımız. Bunun tespitini yapacak, adaleti dağıtacak müessese bundan sonrası yargıdır. Burada kamunun hiçbir kuruşunu kimseye geçirtmemek, hiç kimsenin de mağduriyetine kamu olarak vesile olmak asla istemeyiz. Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi noktasında konunun takipçisi olacağız."