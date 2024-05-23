Çorum\'da maden işçileri ücretsiz izne karşı eylemde

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ERKAN KARACA

(ÇORUM)- Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmesinde işçiler patronun 6 aylık ücretsiz izine çıkarmasına karşı başlattıkları eyleme yer altında devam ediyor.

Çorum'un Dodurga ilçesinde bulunan Alpagut Linyit Kömür işletmesinde çalışan 84 işçi, 9 Mayıs'tan bu yana eylemlerini sürdürüyor. Sendikalı oldukları gerekçesiyle 6 aylık ücretsiz izne çıkartılmak istediklerini belirten işçiler, maden ocağına inerek eylemlerini sürdürdü.

Alpagut Linyit Kömür İşletmeleri Maden Ocağı'na girmeden önce toplanan işçiler, "Sendikalı olduğumuz için bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmıyoruz. Bu ocak bizim ekmeğimiz, aşımız, evimiz yuvamızı sonuna kadar da direnip hakkımızı alacağız" ifadesini kullandı.

Devrimci Maden Sendikası Temsilcisi ise "Devrimci Maden Sendikası sonuna kadar arkanızda. Siz ekmeğinize aşınıza sahip çıkıyorsunuz. Sizler ocağınız kapanmasın, ekmek kapınız kapanmasın diye uğraşıyorsunuz. Patronun onca yaptığı oyuna rağmen sizler kendi ekmeğiniz için uğraşıyorsunuz. Dev Maden-Sen sonuna kadar arkanızda helal olsun size arkadaşlar" diye konuştu.

İşçilerden Hakkı Kılıç ise şunları söyledi:

"ODAŞ Yel Enerji'ye bağlı Dodurga-Alpagut Maden Ocağındayız. Bugün 13. gün. İşveren bizi 6 ay süreyle izne çıkarma ve ocağı kapatma niyetinde. Bizde bugün 13 gündür burada arkadaşlarla direniyoruz. Sesimizi çok duyan yok. Biz burada azız ama Türkiye çok. Sesimizin duyulması için herkese sesleniyoruz. Bizi duyun artık. İşveren türlü hilelerle bizi uğraşıyor bizimle. Sizi işte ahlaksızlıktan işten atarım bundan işten atarım ama biz yılmıyoruz. Sonuna kadar buradayız. Ekmeğimiz için aşımız için her şeyimiz için sendikayla birlikte buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz."