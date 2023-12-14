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Çorum'da otobüs muavini tarafından yolcu darp edildi - Son Dakika
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Çorum'da otobüs muavini tarafından yolcu darp edildi

Çorum'da otobüs muavini tarafından darp edilen yolcu hastanede tedavi altına alındı. Muavin hakkında adli işlem başlatıldı.

14.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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ERKAN KARACA

Çorum'da otobüs muavini tarafından darp edilen yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geri döndü. Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar otobüse binmeye çalıştığı sırada iterek darp etti. Muavinin itmesi sonucu yolcu yere düştü. Muavin yere düşen yolcuya tekme attı. Muavinin yolcuyu darp ettiği görüntüler, otobüs terminalinin kameralarına yansıdı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Çorum\'da otobüs muavini tarafından yolcu darp edildi
Kaynak: ANKA
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İstanbul, Çorum, Güvenlik, Hukuk, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da otobüs muavini tarafından yolcu darp edildi - Son Dakika
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