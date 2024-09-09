Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu ve eşi Filiz Kudu, memleketlerinde toprağa verildi. Kazada yaralanan çocukları ise cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı.

09.09.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kahraman Kudu memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi. Kudu'nun aynı kazada hayatını kaybeden eşi de memleketinde toprağa verildi.

Çorum'da aracıyla Ankara- Samsun karayolu üzerinde kaza yapan 51 yaşındaki polis memuru Kahraman ve araçta bulunan kadın eşi Filiz Kudu (46) hayatını kaybetti. Araçta bulunan çocukları Elif Su (8) ve Berrin Su da yaralandı.

Filiz Kudu memleketi Eskişehir'de toprağa verilirken polis memuru Kahraman Kudu için Zonguldak'ın merkeze bağlı İnağzo Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Muammer Bakcı, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Kahraman Kudu, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

Tabutu başında 'baba' diye gözyaşı döktüler.

Kudu'nun naaşının camii avlusuna geldiği sırada göz yaşları sel oldu. Kazada yaralanan Elif Su (8) ile Berrin Su Kudu (6) cenazeye katılarak babalarıyla vedalaştı. Berrin Su ve Elif Su babalarının fotoğrafını öperek, 'Babam' diyerek ağladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Güncel, trafik, Polis, Çorum, Polis, Yerel, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 02:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement