Çorum'daki Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

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Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Doğal gaz kaynaklı yaşanan patlama ile ilgili incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Raporlar elimize geçtikten sonra da süratle bu zararın giderilmesi bu hasarın giderilmesi için gerekeni yapacağız" dedi.

Çorum Osmancık Caddesi'nde bulunan Hilal Apartmanı'nın 3. katında doğal gaz sıkışması nedeniyle dün öğle saatlerinde patlama yaşanmış, patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş 33 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çorum Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başladı. Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle sabah şartlarında sizler de gördünüz çok ciddi bir patlama bu. Büyük hasar var. 15 binada çokça bağımsız ünitede zarar ziyan söz konusu. Şimdi bunu tespitle meşgulüz. Bina hasarlarını Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan bir ekip tespit edecek. İçerideki binalar içeresindeki esnafımızın zararını da defterdarlığımız başkanlığında oluşturulan bir ekip tespit edecek. Bu raporlar elimize geçtikten sonra da süratle bu zararın giderilmesi bu hasarın giderilmesi için gerekeni yapacağız inşallah.

"Hilal apartmanı kaldırılacak"

Büyük ihtimal ağır hasarlı olarak rapor düzenlenecek. Çünkü içeride bizim göremediğimiz yerlere giden arkadaşlarımız, dün hemen gittiler. İçeride patlayan kolonlar olduğunu tespit ettiler. Dolayısıyla bu haliyle bu binanın şeyle güçlendirmeyle ayakta durması zor görünüyor. Bugün yarın onun kararını vereceğiz. Bu bina kaldırılacak."

Hastanede tedavisi süren yaralılar hakkında bilgi veren Çalgan, "Tamamı taburcu oldu çok şükür. Tamamı taburcu oldu. Sağlık durumlarında bir problem yok" dedi.

"Patlama doğal gaz sıkışması kaynaklı"

Çalgan, "Adli makamlarda yürüyen kısmını çok bilmiyoruz ama emniyetimizin yaptığı tespitlere göre; ben o kadarını söyleyebilirim olay gaz, doğal gaz kaynaklı bir patlama başka bir boyutu gözükmüyor şimdilik" diye konuştu.

Ali Çalgan, "Müsaade edildiği kadarıyla bu enkazı en azından yoldaki emniyet tedbirlerini alarak, hemen belediyemiz kaldıracak. Ama belli bir mesafeden yaklaşımı engelleyeceğiz. Çünkü Allah korusun yıkılma riski var. Bu konuda ki tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi ve şu ana kadar 15 binanın boşaltıldığını belirterek, "15 binanın tamamındaki arkadaşlarımız çıkarıldı. Hasar tespit çalışmaları öbür baştan başladı. Bugün inşallah tamamlanmış olur" dedi.