Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım Göreve Başladı - Son Dakika
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Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım Göreve Başladı

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım yeni görevine başladı. Yeni görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen törende Müftü Yıldırım, personelin tebriklerini kabul etti ve cübbe ve sarık giyme merasimi gerçekleştirildi.

10.05.2024 18:20  Güncelleme: 18:22
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan "İl Müftüsü Atama Kararları" ile Malatya İl Müftüsü iken Çorum İl Müftüsü olarak atanan Şahin Yıldırım yeni görevine başladı. Çorum İl Müftü Vekili Adem Aygül ve personel tarafından karşılanan Müftü Şahin Yıldırım, personelin hayırlı olsun tebriklerini kabul etti. Daha sonra Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezinde din görevlileriyle bir araya gelen Müftümüz Yıldırım için cübbe ve sarık giyme merasimi düzenlendi. Merasime, Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, DİB Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, Müftü Şahin Yıldırım, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, Malatya İl Müftülüğü din görevlileri ve Çorum İl Müftülüğü din görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Müftü Yıldırım'a hoş geldiniz derken yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Malatya İli Battalgazi İlçesi Söğütlü Cami İmam-Hatibi Mehmet Refik Metin'in hayırlı olsun temennisini içeren konuşmasının ardından kürsüye gelen Müftü Yıldırım, tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür edip Çorum'un önceki müftüsü Muharrem Biçer'e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarını bildirdi.

Müftü Yıldırım yaptığı konuşmasında; sorumluluğunun çok ağır olduğunu ve bu yükü birlikte omuzlayacaklarını belirtti.

Tokat Müftüsü Yapıcı ise konuşmasında; sarığın ilmi, cübbenin de takvayı sembolize ettiğini ifade ederek hayırlı olsun temennisiyle Müftü Yıldırım'a cübbe ve sarığını giydirdi.

Başkanlık Müftüsü Çimen de Çorum iline hoş geldin dileğiyle Müftü Yıldırım'a çiçek takdiminde bulununken Amasya Müftüsü Ayvaz'ın duasıyla program tamamlandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım Göreve Başladı - Son Dakika

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