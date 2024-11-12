Çorumlu İş İnsanları Platformu'ndan Antalya Toplantısı - Son Dakika
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Çorumlu İş İnsanları Platformu'ndan Antalya Toplantısı

Çorumlu İş İnsanları Platformu\'ndan Antalya Toplantısı

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Çorumlu İş İnsanları Platformu toplantısına katıldı.

12.11.2024 12:05
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Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu'nun bu ayki konuğu AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin oldu. Platform başkanı Halil Güvenbaş, üyelerin faaliyet alanlarını ve ticari yapısını genişletmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Antalya'da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Çorumlu iş insanlarını bir araya getiren Çorumlu İş İnsanları Platformu, Kasım ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin konuk olarak katılırken, platform başkanı Halil Güvenbaş, Çorum'un Türkiye ekonomisine olan katkısına değindi. Çorum'un Anadolu'nun ve Orta Karadeniz bölgesinin parlayan yıldızı olduğunun altını çizerek, "Platform içerisinde gerçekleşen ticaretlerin ne kadar önemli olduğunun ve yaşadığımız coğrafyaya da bu ticaretlerin örnek olması ve platform üyelerimizin ticari yapısını, faaliyet alanlarını genişletmek amacı ile platform yönetimi çalışmalarına da devam edecek" dedi.

Toplantıya konuk olarak katılan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de, Çorumlu İş İnsanları Platformu'na Türkiye'nin ekonomik faaliyetleri ve iş dünyasının gelişimi hakkında bilgi verdi. Çetin, iş insanlarının Türkiye'nin ekonomik alanda büyümesine önemli destek sağladıklarını belirterek, platformun her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkan Yardımcısı Fikret Uslu Çorum'un savunma sanayinin yeni merkezlerinden biri haline geldiğini söylerken platformun Başkan Yardımcılarından Hüseyin Kemeç ise Antalya da 15 iş dalından 50 kişinin platform çatısı altında bir araya geldiğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorumlu İş İnsanları Platformu'ndan Antalya Toplantısı - Son Dakika

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