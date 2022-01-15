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Covid-19'dan hayatını kaybeden Sultan hemşirenin mesai arkadaşlarından anlamlı bağış - Son Dakika

Covid-19'dan hayatını kaybeden Sultan hemşirenin mesai arkadaşlarından anlamlı bağış

15.01.2022 00:57
Covid-19'dan hayatını kaybeden Sultan hemşirenin mesai arkadaşlarından anlamlı bağış

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi'nde görevliyken geçtiğimiz haftalarda korona virüsten (Covid-19) dolayı hayatını kaybeden 2 çocuk annesi hemşire Sultan Fidan'ın adına iş arkadaşları, Fidan'ın mezun olduğu ilkokuldaki çocuklar için Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'ne bağış yaptı.

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Devlet Hastanesi'nde görevliyken geçtiğimiz haftalarda korona virüsten (Covid-19) dolayı hayatını kaybeden 2 çocuk annesi hemşire Sultan Fidan'ın adına iş arkadaşları, Fidan'ın mezun olduğu ilkokuldaki çocuklar için Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'ne bağış yaptı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesince "Eğitime Evet, Bağımlılıklara Hayır" diyerek başlatılan 'Yeşilcan Arkadaşları ile Buluşuyor Projesi' kapsamında ilköğretim okullarının her sınıfı Yeşilay Gönüllüleri'nin katkısı ile "Mavi Kırlangıç Yeşilay Çocuk Dergisi" abonesi yapılıyor. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu'n sınıflarına Yeşilay'ın tabelaları asılarak, sınıftaki öğrencilerin Yeşilay ile tanışıklıkları kalıcı hale getirilirken, başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere bağımlılıklara karşı farkındalıkları artırılıyor. Öğrencilerin böylelikle bağımlılıklardan önce Yeşilay Kimliği ile sağlıklı yaşam becerileri kazanmaları hedefleniyor.

Sultan Fidan'ın ismi sağlık ve eğitimle ilgili önemli bir proje ile yaşatılacak

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'nin başlattığı anlamlı projeye İhsaniye İlçe Hastanesi çalışanları, geçtiğimiz haftalarda Covid-19'dan hayatını kaybeden iş arkadaşları 2 çocuk annesi hemşire Sultan Fidan'ın adına Yeşilay'a bağış yaparak, hemşire Fidan'ın mezun olduğu Döğer Yunus Emre İlköğretim Okulu sınıflarının tamamı için Mavi Kırlangıç Yeşilay Çocuk Dergisi abonesi oldular. Abonelik boyunca sınıfların girişlerinde asılı kalacak tabelalar ile ve açılacak kütüphaneye de ismi verilerek vefatından sonra da hemşire Sultan Fidan'ın ismi sağlık ve eğitimle ilgili önemli bir proje ile yaşatılacak.

"Gençlerimize sağlıklı yaşam hakkında bilgiler vereceğiz"

Programda konuşan Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Gökçe, Gençlerimize çok hızlı bir şekilde yayılan başta teknoloji bağımlılığı diyelim biz ona belki son yıllarda gündeme gelen ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi ve bu noktada bir ay önceki toplantımızda bu gündeme gelince bizlerde Yeşilay'ın ilkokullar için ürettiği 6-10 yaş arası Mavi Kırlangıç dergimiz var bu dergimizde öğrencilerimiz sağlıklı yaşam hakkında bilgiler vereceğiz" diye konuştu.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ise tüm dünya gündemini meşgul eden Covid-19 salgını olduğunu hatırlatarak, "Yakın bir süre içerisinde bu okulda okumuş ve ilçemizde görev yapmış olan genç bir kardeşimizin anısına bu kütüphanemize adını verdik" dedi.

"Eşim bana ilk önce 'sigara alkol kullanıyor musun?' diye sordu"

Hayatını kaybeden Sultan hemşirenin eşi Abdülkadir Fidan'da açıklamalarda bulunarak eşinin tanışırken ilk sorusunun 'sigara alkol kullanıyor musun?' olduğunu ifade ederek, "Yeşilay Şubesi'ne böyle anlamlı davranışından ötürü teşekkür ederim" dedi.

Konuşmalardan sonra öğrencilere Maske, kalem, balon ve "Mavi kırlangıç" dergisi takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Koronavirüs, Karahisar, Hisarcık, Yeşilay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19'dan hayatını kaybeden Sultan hemşirenin mesai arkadaşlarından anlamlı bağış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covid-19'dan hayatını kaybeden Sultan hemşirenin mesai arkadaşlarından anlamlı bağış - Son Dakika
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