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Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı - Son Dakika

Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı

07.02.2022 14:24
Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı

Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla geçtiğimiz Temmuz ayında yapımına başlanan Çukurca İzvat Camii'nin çelik çatı montajına başlandı.

Osmangazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla geçtiğimiz Temmuz ayında yapımına başlanan Çukurca İzvat Camii'nin çelik çatı montajına başlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çukurca Mahallemizin eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan camisini yeniliyoruz. Hayırseverlerimizin de desteği ile çatı montajına başlanan İzvat Camii'ni, inşallah kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız" diye konuştu.

Bugüne kadar hayata geçirdiği vizyon projelerle Türkiye'de pek çok yerel yönetime ilham kaynağı olan Osmangazi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yanı sıra, manevi değerlerimizin de korunup yaşatılması ve manevi değerlere sahip çıkma noktasında büyük bir çaba harcıyor. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yıkılarak yenisinin yapımına başlanan Çukurca İzvat Camii'nin aynı zamanda merhum Mehmed Zahid Kotku'nun görev yaptığı bir cami olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanan Çukurca İzvat Camii'nde çelik çatı montaj çalışmalarına başlandığını söyledi.

Büyüyüp gelişen Çukurca Mahallesi'nde ihtiyaca cevap veremez duruma gelen İzvat Camii'nin, aynı zamanda yılların getirdiği yıpranmışlık nedeniyle de yenilemeye ihtiyaç duyduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Yaklaşık 700 metrekare alan üzerinde inşa edilen İzvat Camii, mimari özellikleri ile dikkat çekiyor. Cami, Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mimarisi tarzında tasarlanmış bir cami. Geniş saçaklı, çatısı klasik alaturka kiremit kaplı, dış cephesi iki sıra tuğla ve taş kaplamadır. Kündekari giriş kapısı, kemerli pencereleri üzerinde yer alan çini alınlıkları, demir lokma demirden parmaklıkları, çıtakari ve mukarnaslı tavanı, mermer ve hat işçilikleri, ahşap korkulukları ile cami fonksiyonunu karşılamanın yanında, cami ruhunu da yaşatan bir mimariye sahip. Cami bahçesinde 60 metrekarelik bay-bayan wc-abdestlik binası da yer almaktadır. Ayrıca, yaklaşık 360 metrekare bir alanda çevre düzenlemesi yapacağız. Camimizin çelik çatı montaj çalışmalarına başlandı. Kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı
Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı

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Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çukurca İzvat Camii'nin çatı montajı başladı - Son Dakika


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