Çukurca Tarihi Taş Evleri'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çukurca Tarihi Taş Evleri'nin Restorasyonu Tamamlandı

Çukurca Tarihi Taş Evleri\'nin Restorasyonu Tamamlandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi taş evlerin açılış törenine katılarak projenin önemine vurgu yaptı. Vali Çelik, taş evlerin ilçenin karakteristik yapısını yansıttığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

29.11.2024 22:17  Güncelleme: 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde restorasyon tamamlanan taş evlerin açılış törenine katıldı.

Hakkari Valiliği, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) işbirlikleri ile 1'inci etabının restorasyonu tamamlanan Çukurca Tarihi Taş Evleri'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Vali Çelik, "İnsanı tanımlarken karakteristik özellikler olduğu gibi kentleri tanımlarken de bazı değerler ve karakteristik özellikler vardır. Taş Evler de; Çukurca'yı tanımlamak için mükemmele yakın, onun geçmiş ruhunu yansıtan temel karakteristik yapılar. Bunların restore edilmesi, ayağa kaldırılması, emek sarf edilmesi de çok değerli. Çukurca tarihi taş evlerinin birinci etabının tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci etabın da en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Tören sonrasında Vali Çelik ve beraberindeki heyet; Çukurca tarihi taş evleri bünyesinde yer alan butik otel, Gençlik ve Kültür Evi, Çukurca Müzesi ve Dengbej Evi'ni ziyaret etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ali Çelik, hakkari, Çukurca, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurca Tarihi Taş Evleri'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:19:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çukurca Tarihi Taş Evleri'nin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.