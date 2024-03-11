Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kuvayi Milliye Derneği'ni ziyaret etti

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Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kuvayi Milliye Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Başkan Çetin, kendi ailesinin de Kuvayi Milliye geleneğinden geldiğini belirterek, seçimde tüm Kuvayi Milliyecilerden destek istedi.

Başkan Çetin, Kuvayi Milliye Derneğini ziyaretinde gazi ve şehit yakınlarından seçimde destek istedi. Dernekte büyük ilgiyle karşılanan Çetin, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk vatanı kurtarmak için Samsun'a çıktığında yanında sadece birkaç arkadaşı vardı ama sonra tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Emperyalizme karşı büyük bir mücadele verdi ve ülkeyi kurtardı. Hepsini rahmetle anıyorum. Sizler gibi derneklere büyük saygı duyuyorum. 1923'te dedemin de kurucusu olduğu CHP'nin bir mensubuydum daha düne kadar ama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bize partisinin kapısını açtı. Bize Çukurova'nın altın çağını yaşatmak için bir fırsat verdiler. Sizler gibi çok değerli dostlarımız ve hemşehrilerimiz sayesinde bugün ben çok mutluyum."

Çetin, gelecek yerel seçimlerin farklı bir özelliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerin farklı bir özelliği vardır; partiden ziyade adayın şahsı ve projeleri önemlidir. Adana bu konuda çok değişik sınavlar vermiştir. 25 yıl Adana'yı yöneten Aytaç Durak değişik partilerden beş kez seçim kazanmıştır. Demek ki Adana halkı partiye değil adaya oy veriyor. Bu kardeşiniz hayatı boyunca kimsenin adamı olmadı, halkın adamı oldu. Şimdi kale dedikleri yerde MHP adayı Hüseyin Sözlü 2014'te CHP adayının çok üstünde oy aldı. Hani Çukurova kaleydi? Bu şımarıklıktır. Çukurova halkına hakarettir. 'Türkiye ittifakı' ya da 'kent uzlaşısı' diyorlar ya bunu tam da biz gerçekleştiriyoruz. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, DEM Parti, Zafer Parti, Demokrat Parti ve diğer partilere gönül vermiş hemşehrilerimiz hangi partiden aday olursa olsun bizim oyumuz Soner Çetin'e diyorlar çünkü yerel seçimlerde partiye bakılmaz. Adama göre oy kullanılır."