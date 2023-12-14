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Çukurova Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yaptı - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yaptı

Çukurova Belediyesi, 77 amatör spor kulübüne malzeme ve para yardımında bulundu. Yardım töreninde konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak gençlere sporla uğraşmaları çağrısında bulundu.

Çukurova Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yaptı
14.12.2023 - 10:49,
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Çukurova Belediyesi amatör spor kulüplerine malzeme ve para yardımında bulundu. Çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 77 amatör spor kulübüne toplamda 1 milyon 84 bin lira yardım yapılması dolayısıyla Orhan Kemal Kültür Merkezinde tören düzenlendi.

Amatör spor kulüplerinin temsilcilerinin ve sporcuların katıldığı törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sözlerine Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Üzücü olayın Türk futbolunu Avrupa'da zor durumda bıraktığını belirten Başkan Soner Çetin, "Bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Spor dostluk ve kardeşliktir. Sporun birleştirici gücünü kullanmak gerekiyor. Hakem camiasına geçmiş olsun" dedi.

Başkan Soner Çetin, gençliğe büyük önem verdiklerini ve hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydederek, "Gençler bizim için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimize sahip çıkmak bizlerin görevidir. Bizim görevimiz gençlerimizi sporla, kültürle, sanatla buluşturmaktır. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençleri doğru yere kanalize etmek gerekiyor. Göreve gelir gelmez gençlere çocuklara yatırım yaptık. Gittiğim her yerde de bana karşı sizlerde oluşan sevgiyi görüyorum. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan projeler üretiyoruz. Bunlar da halkta karşılığını görüyor. 10 yıldan bu yana yapılan başarılı belediye başkanı anketlerinde 13 kez birinci seçildiysek bunda bu projelerin önemi var" şeklinde konuştu.

Gençlere seslenerek, "Gelecekte sizler bu koltuklarda oturacaksınız" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Bugün biz bu temponun altından rahatlıkla kalkabiliyorsak gençliğimizde sporla uğraştığımız içindir. Spor geçmişi olmayan bir insanın bu tempoya ayak uydurması mümkün değil. Siz sporu hiç bırakmayın aranızdan çok önemli sporcular çıkacaktır" dedi.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

"Salon sporlarında a-Adana'nın hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Bu anlayışın sonucu olarak bugün Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Liginde mücadele ediyor. Cumartesi Fenerbahçe ile maçımız var. Sizleri de o maça bekliyorum. Adana'mız sadece kebabı şalgamıyla değil; sporuyla, edebiyatıyla, sanatıyla gündemde olmuştur. Belediyecilik sadece yol temizlik yapmak değildir her alanda Adana'yı temsil edecek kişilerin yetişmesine ortam hazırlamaktır. Bu konuda görevimizi yapmanın huzuru içindeyim."

Adana Amötür Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergin Ulun da, Başkan Soner Çetin'in Çukurova'da yıllardır süren nizami saha sıkıntısını çözerek tarihe geçecek hizmet yaptığını söyledi. Amatör spor kulüplerinin deprem, pandemi gibi sıkıntılı süreçlerinde Başkan Soner Çetin'in her zaman yardımcı olduğunu belirten Ergin Ulun, "Amatör spor kulüplerimize yardımcı olan Başkan Soner Çetin'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin kulüp başkanlarına sembolik olarak 1 milyon 84 bin lira tutarındaki çeki teslim etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çukurova Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Yardım Yaptı - Son Dakika
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