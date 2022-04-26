Çukurova Belediyesi İşçilerine, Bayram Öncesi İkramiye Müjdesi - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi İşçilerine, Bayram Öncesi İkramiye Müjdesi

26.04.2022 11:04
Çukurova Belediyesi İşçilerine, Bayram Öncesi İkramiye Müjdesi

Çukurova Belediyesi işçileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesi alacak.

Çukurova Belediyesi işçileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesi alacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçiye ikramiye müjdesi verdi. 29 Nisan Cuma günü şirket işçilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerinin ve kadrolu işçilerin ilave tediye ödemelerinin yapılacağını açıklayan Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi çalışanlarının fedakarca çalıştığını vurguladı.

Başkan Çetin, "İşçilerimiz Ramazan ayı boyunca da büyük bir özveriyle görevlerini yaparak Çukurova halkına en iyi hizmeti vermenin gayreti içinde oldular. Biz de işçilerimizi bayram öncesi biraz olsun sevindirmek için şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak onların ikramiyelerini ödemeye karar verdik. Kadrolu işçilerimiz ilave tediye ödemelerini, şirket işçilerimiz de toplu sözleşmeden kaynaklanan ikramiyelerini 29 Nisan Cuma günü alacaklar. Güle güle harcasınlar" dedi.

Çetin, tüm Belediye çalışanlarının Ramazan Bayramını kutlayarak, mutlu ve huzur dolu bir bayram dileğinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi İşçilerine, Bayram Öncesi İkramiye Müjdesi - Son Dakika


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