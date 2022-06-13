Çukurova Belediyesi'nden Öğrencilere Psikoterapi Hizmeti - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Öğrencilere Psikoterapi Hizmeti

13.06.2022 10:45
Çukurova Belediyesi'nden Öğrencilere Psikoterapi Hizmeti

Çukurova Belediyesi’nden hafta sonu üniversite sınavına girecek olan öğrencilere, sınava motive olmaları ve sınav kaygısını yenebilmeleri için psikoterapi brifingi düzenlendi.

Çukurova Belediyesi'nden hafta sonu üniversite sınavına girecek olan öğrencilere, sınava motive olmaları ve sınav kaygısını yenebilmeleri için psikoterapi brifingi düzenlendi.

Hayatlarının en önemli sınavlarından birini verecek olan gençlerin, endişe ve kaygılarına ortak olan Çukurova Belediyesi, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde, psikoterapist Egemen Hanımoğlu ile üniversite adaylarını buluşturdu. Sınav öncesinde ve sınav anında neler yapmaları gerektiği konusunda öğrencilere bilgiler aktarılırken, endişe ve kaygılarını nasıl kontrol altına alıp başarılı bir sınav günü yaşayabileceklerinin formülleri de paylaşıldı.

Gençlik Merkezi'ni dolduran adayların sorularıyla terleyen psikoterapist Hanımoğlu, Çukurova Belediyesi'nin öğrenciler için böyle faydalı bir söyleşi gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Sınav kaygısının tanımını yapan Egemen Hanımoğlu,  kaygının aslında iyi bir refleks olduğunu, insanı harekete geçirecek bir duygu olduğunu söyledi.

Kaygıyı ders çalışan, yıl boyunca emek veren insanların yaşadığına dikkat çeken Dr. Egemen Hanımoğlu, şu tavsiyelerde bulundu:

"Birinci olarak sınavdan önce, sınava iyi hazırlanmış olarak girilmeli, uykusuz ve aç olunmamalı, sınav yerine zamanından biraz önce gidilmeli, acele edilmemeli, sınavdan önce gevşemeye çalışılmalıdır. İkincisi sınav sırasında; kendi kendinize başaramayacağım, sorular zor olacak, bilmediğim konular çıkacak gibi iç konuşmaları asla yapmayın. Bu var olan kaygınızı paniğe dönüştürecektir. Eğer aşırı bir kaygıya kapılmışsanız bir iki dakika sınavı bırakıp yapacağınız nefes egzersizi ile rahatlamaya çalışın. Sınav başladığı an soruları dikkatlice okuyun, zamanınızı doğru ayarlayın. Rahatlamak için arada bir oturma pozisyonunuzu değiştirin, heyecanlanıp soruyu çözemediğiniz an sorunun yanına işaret koyarak o soruyu geçin. Sınavdan sizden önce çıkanları gördüğünüzde endişelenmeyin son dakikaya kadar zamanınızı kullanın."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi'nden Öğrencilere Psikoterapi Hizmeti - Son Dakika

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