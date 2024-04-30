Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Domuzlar Öğrencileri Korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Domuzlar Öğrencileri Korkuttu

Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Domuzlar Öğrencileri Korkuttu

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde akşam vakti çöp karıştıran domuzlar öğrencileri tedirgin etti. Öğrenciler, yaban domuzlarının akşam karınlarını doyurmak için çıktıklarını ve saldırgan olabileceklerini belirtti. Domuzların üniversite yol kenarında poşetleri karıştırdığı anlar kameralara yansıdı.

30.04.2024 12:40
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Çukurova Üniversitesi yerleşkesine akşam vakti gelip çöp karıştıran domuzlar öğrencileri korkuttu.

Çukurova Üniversitesi Yerleşesindeki kafe yakınlarında akşam saatlerinde oturmaya gelen öğrenciler yaban domuzları ile karşılaştı. Üniversitenin ormanlık alanda bulunması nedeniyle yaban domuzları ile sık sık karşılaştıklarını belirten öğrenciler, yaban domuzlarının akşam karınlarını doyurmak için çıktıklarını ve insanları tehdit olarak algılamaları durumunda saldırgan olabileceklerini söyledi.

Domuzları ise üniversitede bulunan yol kenarında poşetleri karıştırdıkları anlar kameralara yansıdı.

"Bu tür yabani hayvanlar zarar verebilir"

Arkadaşlarıyla birlikte zaman zaman akşamları da üniversiteye manzara eşliğinde oturmaya geldiklerini belirten İklimlendirme ve Soğutma Bölümü 1.Sınıf öğrencisi Halil Çabuk, "Arkadaşımla oturalım, muhabbet edelim, bir şeyler yiyelim istedik. Motosikletten inip oturacağımız sırada karşımızdan iki tane domuz geldi. Üniversitenin içi, yani öğrencilerin içinde. Zarar da verebilir bu tür yabani hayvanlar, bilemiyorum. Domuz zaten gece avlanan bir hayvan çok normal. Ama biz akşam oturmak istediğimizde böyle her seferinde çıkarsa yarın bir gün bize de zarar verebilir. Şu an onlar aç karınlarını doyurmak için çıkıyor ve bizi de tehdit olarak gördükleri anda saldırabilirler. Boyutları da kocaman yani ufak bir şey de değil. Rahatlıkla bir insanı altına alıp öldürebilir" şeklinde konuştu.

"Bu durum tedirgin ediyor"

Domuzlar ile genelde akşam saatlerinde oturmaya geldiklerinde karşılaştıklarını belirten Muhammed Ali Savcı ise, "Domuzları üniversite yerleşkesinde görüyoruz. Daha önce de oldu aslında. Malum üniversitemiz ormanlık alanda. Başka hayvanlarla da karşılaşıyoruz, bazen domuzları da görüyoruz. Bu şekilde yol kenarına çıktıkları da oluyor" dedi.

Gündüzleri domuzlarla pek karşılaşmadıklarını ancak akşam saatlerinde sıkça görüldüklerini anlatan Savcı, "Gündüz pek görünmüyorlar ancak akşamları buraya geldiğimiz zaman genelde görüyoruz. Belki gündüz insanlar ve kalabalık onları etkiliyordur, çıkamıyorlardır. Tabi bu durum da tedirgin ediyor bizi. Mesela az önce fotoğraf çektirecekken bir anda arkamızda belirdi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Domuzlar Öğrencileri Korkuttu - Son Dakika

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