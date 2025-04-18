Cumali'nin cenazesi Osmaniye'ye getirildi - Son Dakika
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Cumali'nin cenazesi Osmaniye'ye getirildi

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7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, Adana'dan Osmaniye'ye getirildi. Dedesinin acısı paylaşıldı.

18.04.2025 03:18
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Sulama kanalında cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki Cumali'nin cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi

Dede Cumali Davulcu: "Torunumun çok şükür bir mezarı olacak"

OSMANİYE - Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandıktan sonra memleketi Osmaniye'ye getirildi.

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu.

Cumali Timi'nin otopsi işlemi tamamlandıktan sonra cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Timi'nin, yarın Çamiçi Mezarlığı'ndaki törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

"Torunumun cenazesi bulunmasaydı yıllardır ağlayacaktık ama çok şükür bir mezarı olacak"

Torununun acısını paylaşan tüm Türkiye'ye teşekkür ettiğini söyleyen dede Cumali Davulcu, "Mevsimlik işe giden kızımın Adana Karataş Bahçe köyünde olumsuz bir vakadan dolayı çocuğumuz suya düşmüş. Allah'a şükür 6'ncı günde cenazesine ulaştık. Tüm Türkiye'ye özellikle bizimle acımızı paylaştı tüm Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Devletimize, jandarmamıza bütün basın mensuplarına bizi yalnız bırakmadılar. Torunumuzu da getirdik çok şükür, tüm işlemleri bitti, Düziçi Devlet Hastanesine yatırdık, yarın Allah izin verirse alacağız, saat 11 de defnedeceğiz. Bir mezarı olacak Allah'a çok şükür, bundan dolayı çok mutluyuz. Bulamasaydık kaybolsaydı yıllar boyu ağlayacaktık, yıllarca üzülecektik ama çok şükür bir mezarı olacak." dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumali'nin cenazesi Osmaniye'ye getirildi - Son Dakika

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