Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni dönem projelerini kamuoyuna duyurdu

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Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı ve Dr. Mehmet Çerçi, bu kez ustalık dönemi projelerini kamuoyuna duyurdu.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri kamuoyuyla paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıda ilçenin kurucu belediye başkanı olan Mehmet Çerçi'nin 10 yıllık yönetimi süresince Yunusemre'ye kazandırdığı çalışmaların yer aldığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Konuşmasına Abdurrahim Karakoç'un 'Acaba Kim Anlar' şiiriyle başlayan Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi'nin konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla kesildi. Sıfırdan aldıkları belediyeyi 10 yılda ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmet Çerçi, "Sevgi ve hizmette sınır tanımadık. Gönül ve hizmet seferberliğimiz gördüğünüz gibi gün geçtikçe büyüyor. Derdimiz davamız, sevdamız Yunusemreliler'in gönlüne girebilmek. Bugün görüyoruz ki kocaman bir aile olduk. Yalnızca bugünün değil gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Asıl olan insana dokunmaktır. Sıfırdan bir belediye ile yola başladık. Bugünse Yunusemre, Ege Bölgesi'nin yıldızlarından biri oldu. Hem eser siyasetinde hem gönül belediyeciliğinde çok önemli projeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

Emeklilere müjde

"Projelerimizi yaparken de hiçbir insanımızın bu hizmetlerden mahrum kalmamasını gözettik" diyen Cumhur İttifakı Adayı Çerçi, "Tüm kırsal mahallelerimize hemen hemen tüm projeleri götürdük. Turizmin harekete geçirilmesi anlamında çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Aigai Antik Kentinde yürüttüğümüz çalışmalar, Ortaköy'de yaptığımız er meydanı, biyolojik gölet, kamp karavan projesi ve daha niceleri. Sosyal projelerimiz, gençlik projeleri, emeklilerimiz için yaptığımız çalışmalar. Onlar için sosyal tesislerimizin sayısını arttırıyoruz. Emeklilerimiz için sosyal konut yapacağız. Huzur kent projesi ile de 70 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlarımıza sahip çıkacağız. Birileri projelerden rahatsız oluyor. Akılları yetmiyor bunlara. Bırakın rahatsız olsun. Cumhur ittifakı hazır. Durmak yok, yola devam diyoruz" dedi.

Yeni dönem için hazırladıkları projelerin de lansmanını yapan Dr. Mehmet Çerçi, bu başarıda emeği geçen belediye çalışanlarını unutmayarak onlara teşekkür etti.

Eşinden Mehmet Çerçi'ye gül

Konuşması sonrası eşine sürpriz yapan Dr. Melek Çerçi de Mehmet Çerçi'ye gül vererek her zaman onun destekçisi olduğunu söyledi. Mehmet Çerçi de eşinin jestine jestle karşılık vererek çiçek verdi.

Mehmet Çerçi'nin ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı olarak el ele vererek güzel hizmetler yapmayı sürdüreceklerini belirterek şunları dile getirdi: "10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bugün yaptığı lansmandan mutluluk duydum. Yaptığımız istişarelerde başkanımızı hiçbir zaman geri çevirmedim. Bu birlikteliği Rabbim daim etsin. El birliği ile güzel hizmetler yapacağız. Bu projeleri hayata geçireceğiz. Teveccühünüzle bir kez daha bu görev tevdi edilirse hizmetlerimizi sürdüreceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise konuşmasında muhalefete göndermede bulunarak "Siyaset hodri meydan diyebilmek. Birileri Yunusemre ittifakı kurabilmek diyor. Biz bu ittifakı yıllar önce kurduk. Kendisinin de özgürleşme vakti geldi. Değerli başkanlarımızın sonu aydınlık olsun" dedi.

"Yol arkadaşlarımıza desteğimiz tam olacak"

Mehmet Çerçi'nin sunumu sırasında çok duygulandığını kaydeden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konuşmasında, "Başkanımızın sunumunda çok duygulandım. Sayın Ergün ve Mehmet Çerçi'nin yaptığı hizmetlerin en yakın takipçilerinden biriyim. Halka hizmet Hakk'a hizmettir diyerek çalışıyorlar. Her yaştan tüm insanımızın hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza attılar. Yol arkadaşlarımıza desteğimiz tam olacak. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe konuşmasını, "Mehmet Başkanımız dava arkadaşımız. Onlar kıskansınlar, çatlasınlar. Türkiye'nin geleceği cumhur ittifakıdır. Şimdiden hayırlısı olsun" sözleriyle tamamladı.

"Manisa deneme tahtası değildir"

22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç yaptığı konuşmada Mehmet Çerçi'yi kutlayarak şunları söyledi: "Tanıtım toplantısı muhteşem oldu. Çok mutlu oldum. Bir yandan büyükşehir bir yandan da Yunusemre'miz büyük hizmetler yapıyor. Bunu da her yerde anlatıyorum. Herkes gördü ki bu tanıtımların büyük bir kısmı gerçekleşti. Milletvekilliği döneminde de başarılı işler yaptı. Başkanlığında da güzel işler yaptı. Güzel insanlarla çalıştı. Allah yolunu açık etsin. Bu seçimler ciddiyet kazandı. Cumhur İttifakı kaybetsin istiyor. Bu çok onurlu bir davranış değil. Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi Adayı, Sayın Çerçi lehinde çekildi. Kendisini kutluyorum. Kısacası Manisa kazanacak. Bunları yapar mı diyemezsiniz, yapılanları görüyorsunuz. İnsana, tabiata, mahlukata işleyen muhteşem işler yapılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Maceraya gerek yok. Onun bunun dedikodusuna gerek yok. İnsanlar yapılanları görüyor. Yapılacaklara da inanıyor. Manisa deneme tahtası değildir. İnşallah Manisa başarılı olacak."

Konuşmaların ardından davetliler ve belediye meclis üyesi adayları sahneye çıkarak partilileri selamladı.

Düzenlenen toplantıya 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Çerçi'nin hazırladığı projeler ise şu şekilde; Gürle konut projesi, Depreme dayanıklı şehircilik dönüşümü, Süreyya tabiat parkı ve millet bahçesi, Anemon millet bahçesi, Yunusemre kamp karavan parkı, Osmancalı gençlik kampı ve doğal yaşam merkezi, Karaköy kapalı pazaryeri ve yeraltı otoparkı, Merkezefendi sosyal tesisleri, Barbaros sosyal tesisleri, Muradiye kent meydanı, Muradiye pazaryeri ve otoparkı, Muradiye yerel tohum merkezi, Laleli aile yaşam merkezi, Yunusemre huzur kent, Yunusemre kadın konuk evi, Güzelyurt buz pisti, Yunusemre aqua park, Gürle küçük sanayi, Yunusemre 100. Yıl meydanı, Muradiye prestij caddesi, Kampüs yolu çok amaçlı spor salonu, Emekliler sosyal tesisi, Akgedik çok amaçlı spor salonu, Akgedik hanımlar lokali ve kreş, Akgedik pazaryeri, Horozköy düğün salonu, Atatürk Mahallesi sosyal tesisleri, Güzelyurt ve Fatih katlı otoparkları, Yeni Mahalle ve Barbaros katlı otoparkları, Yunusemre çölyak ve +1 park, Muradiye kültür ve taziye evi. - MANİSA