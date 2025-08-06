Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç\'tan, Başkan Özlü\'ye ziyaret

Düzce(İHA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret ettiler.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Faruk Özlü, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendi ve Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın nazik ziyaretlerinden memnuniyet duydum. Saadet Oruç hanımefendiye şehrimize olan ilgisi ve hoşsohbeti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE