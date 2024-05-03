Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, sözde Ermeni soykırım iddialarının mesnetsiz olduğunu ve tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını belirtti. Sertçelik, konferansta 1915'te gerçekleşen tehcir kararıyla yaklaşık 500 bin Ermeni'nin ülkenin güneyine sevk edildiğini ve asılsız iddialarla tazminat ve toprak taleplerinin gündeme getirildiğini vurguladı.

03.05.2024 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kayseri Üniversitesi'nde,'Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler' konulu konferans verdi.

Üniversitenin 15 Temmuz Ana Yerleşkesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, konferansında sıkça gündeme getirilen sözde Ermeni soykırım iddialarının tamamen mesnetsiz ve yalan iddialar olduğuna dikkat çekerek, gerçeklerin çarpıtılarak sanki böyle bir şey yaşanmış gibi kamuoyunun inandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, 1915'te tehcir kararı ile yaklaşık 500 bin Ermeni'nin ülkenin güneyine sevk edildiğini, daha sonraki dönemlerde bunların büyük bir bölümünün Suriye'den Lübnan ve Mısır'a daha sonra ise Avrupa ve ABD'ye gittiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, asılsız iddialar ve yalan haberlerle sözde Ermeni soykırım iddialarının dünyaya kabul ettirilerek, ilk etapta tazminat sonra ise toprak talebinde bulunulmaya çalışıldığını söyledi. Tarihi gerçeklerin hiçbir zaman çarpıtılmaması gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Ermeni soykırım iddialarının kesinlikle yalan olduğunu tarihçilerin sürekli dile getirdiğini ve bunu belgelerle sunduğuna da dikkat çekti.

Konferansın sonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'e, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa plaket takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Seyit Sertçelik, Konferans, Kayseri, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:33 Biden: Japonya ve Hindistan yabancı düşmanıdır, göçmenleri istemiyorlar Biden: Japonya ve Hindistan yabancı düşmanıdır, göçmenleri istemiyorlar
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
00:02 Kavga ettiği kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü Kavga ettiği kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 08:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement