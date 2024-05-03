Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seyit Sertçelik, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler Konulu Konferans Verdi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Kayseri Üniversitesi'nde,'Ermeni Soykırımı İddiaları ve Tarihi Gerçekler' konulu konferans verdi.

Üniversitenin 15 Temmuz Ana Yerleşkesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik, konferansında sıkça gündeme getirilen sözde Ermeni soykırım iddialarının tamamen mesnetsiz ve yalan iddialar olduğuna dikkat çekerek, gerçeklerin çarpıtılarak sanki böyle bir şey yaşanmış gibi kamuoyunun inandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, 1915'te tehcir kararı ile yaklaşık 500 bin Ermeni'nin ülkenin güneyine sevk edildiğini, daha sonraki dönemlerde bunların büyük bir bölümünün Suriye'den Lübnan ve Mısır'a daha sonra ise Avrupa ve ABD'ye gittiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, asılsız iddialar ve yalan haberlerle sözde Ermeni soykırım iddialarının dünyaya kabul ettirilerek, ilk etapta tazminat sonra ise toprak talebinde bulunulmaya çalışıldığını söyledi. Tarihi gerçeklerin hiçbir zaman çarpıtılmaması gerektiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik, Ermeni soykırım iddialarının kesinlikle yalan olduğunu tarihçilerin sürekli dile getirdiğini ve bunu belgelerle sunduğuna da dikkat çekti.

Konferansın sonunda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'e, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa plaket takdim etti. - KAYSERİ