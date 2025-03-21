Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP genel başkanını çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır.

21.03.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP genel başkanını çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunu değerlendirerek, "Ramazan ile nevruzu birlikte idrak ettiğimiz böyle bir günde İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye'yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine bugün kadar rıza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Erdoğan, "CHP genel başkanını çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağa kadar battığı yolsuzluk, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. CHP'nin sadece belediyeler çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımız tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl sahiplerini sesine kulak vermeli, sorunlu davranmalıdır. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Bunları yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize etmeye çalışarak vatandaşın huzurun kaçırmayın. Mübarek ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, istanbul, Güvenlik, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement