Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Boğa için Taziye Mesajı

16.08.2025 04:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa ve Sinop Ayancık İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Mertcan Öztürk için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, vefat edenlerin ailelerine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diledi ve Allah'tan rahmet niyaz etti.

Erdoğan mesajında, "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

