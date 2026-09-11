Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’ya kutlama mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’ya kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’ya kutlama mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’nın kurtuluşunun 104. yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'nın kurtuluşunun 104. yılı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valiliği tarafından paylaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Bursa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi; vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bursa'nın bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bayraklı kortej yürüyüşü düzenlendi

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Bursa'nın kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında, gaziler, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Tophane'den Heykel Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından program; halk oyunları ekibi, mehteran ve Tahtakıran kılıç kalkan ekibinin gösterileriyle devam etti.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'da "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz. Bursa'mızın kurtuluşu kutlu, şühedanın ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’ya kutlama mesajı - Son Dakika

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