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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan\'ın cenaze törenine katıldı
14.11.2023 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde Mehmed Zahid Kotku'nın kızı Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı.

Mehmed Zahid Kotku'nın kızı, Mahmud Esad Coşan'ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan'ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Hacer Coşan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Coşan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hacer Coşan'ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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