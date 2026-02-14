Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Ramazan çağrısına Başkan Seydaoğlu\'ndan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan ayında "Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın" çağrısına Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'ndan destek geldi.

Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını belirterek, her iftar vaktinde ekiplerin sahada olacağını ifade etti. Mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde hareket edeceklerini vurgulayan Seydaoğlu, Eğil'de kapısı çalınmadık hiçbir ihtiyaç sahibi hane bırakmayacaklarını söyledi. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Seydaoğlu, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi. - DİYARBAKIR