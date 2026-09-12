Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun ziyareti öncesi hazırlık toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül Pazar günü Samsun'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde hazırlıkların değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe kaymakamlarının katıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun programına ilişkin hazırlıklar ele alındı. Toplantının ardından Vali Tavlı ve beraberindeki heyet, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı ziyaret etti. İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak tasarlanan meydanın ardından Samsun Tanıtım Merkezi gezildi. Heyet, kentte hayata geçirilen Uçan Sinema Projesi "Astorya" gösteri merkezinde de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin 13 Eylül Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştirileceği bildirildi. Vatandaşlar açılış törenine davet edildi.