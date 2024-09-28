Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Taziye Ziyareti

Şehit Polis Şeyda Yılmaz\'a Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti. Şeyda Yılmaz, 27 yaşındayken şehit olmuş, eşi de polis olan Yılmaz, kahramanca bir mücadele sırasında hayatını kaybetmişti.

28.09.2024 16:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babası ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, şehidin babası ve annesine taziyelerini iletti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası ile telefonda görüştü ve başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi 'Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı.' Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Taziye Ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Taziye Ziyareti - Son Dakika
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