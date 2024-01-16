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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Gezeravcı, karantinada bulunmasına rağmen 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin ilk Uzay Yolcusu ile Görüştü
16.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Karantinada bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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