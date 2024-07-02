Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Adıyaman\'da 3 ilçenin kaymakamı değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adıyaman'da 3 ilçenin kaymakamı değişti.

Kararnameye göre, Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Van'ın Çaldıran Kaymakamlığına, Adıyaman'ın Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamlığına, Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Selami Korkut Ata ise Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamlığına atamaları yapıldı.

Aynı zamanda Kahta Kaymakamlığına Balıkesir Savaştepe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Samsat Kaymakamlığına Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar, Gerger Kaymakamlığına ise Kayseri'nin Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Bolat atandı. - ADIYAMAN