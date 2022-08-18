30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
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30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu

18.08.2022 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 30'a yakın üründe indirimli satışlara başlayan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu. Eskişehir'deki şubeden alışveriş yapan vatandaşlar, yarım kiloluk peynirlerin tarihinin geçtiğini fark edince durumu çalışanlara bildirdi. Yapılan kontrolden sonra söz konusu ürünler raflardan indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ekim ayında bin liralık atıştırmalık alıp fiyatları çok uygun bulduğu Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketler, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak, enflasyonla mücadele kapsamında Erdoğan'ın talimatı ile bu marketlerde satılan 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos tarihinde indirimli fiyat uygulamasına geçileceği açıklanmıştı. İndirimin olacağı tarihte kooperatifin mağazalarına giden vatandaşlar ise umdukları indirimi bulamamıştı. Mağazalarda çay, un ve ayçiçeği yağı haricindeki ürünlerin eski fiyattan satıldığı iddia edilmişti.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATIŞI İLE GÜNDEMDE

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da bu marketlerde son kullanma tarihi gelmiş ürünlerin satıldığını öne sürmüştü. CHP'li Kasap, Ankara'da alışveriş yaptığı bir marketinden aldığı peynirin son kullanma tarihinin aynı gün sona ereceğini belirtmiş ve markette son kullanma tarihi gelmiş ürünlerin bulunduğunu söylemişti.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Kasap'ın açıklamalarının basında yer almasının ardından vatandaşlar, alışverişlerinde son kullanma tarihini daha çok kontrol etmeye başladı. Eskişehir'de de Aşağı Söğütönü'ndeki markette 34,90 TL'den satılan 500 gramlık süzme peynirlerin son kullanma süresinin 2 Ağustos tarihinde dolduğu, bir kısmının son kullanma süresinin dolmasına da az kaldığı iddia edildi. Vatandaşların durumu mağaza çalışanlarına iletmesinin ardından görevliler, şarküteri dolabındaki ürünleri kontrol ederek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaya çalıştı.

Tarım Kredi marketlerinin rafında tarihi geçmiş ürünler çıktı
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu - Son Dakika
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