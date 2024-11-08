Cumhurbaşkanı Tatar\'ın katılımıyla Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Samsun'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Musa Sarı için Canik Merkez Cami'de cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı. Musa Sarı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, "Kıbrıs gazileri bizler için çok değerli. Çünkü onlar 20-21 yaşlarında Mehmetçikler olarak Kıbrıs halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşması için, Doğu Akdeniz'de bugünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olmak için Kıbrıs'a çıktılar. Hepimizin duaları onlarlaydı. O harekatta şehit düşenleri rahmetle anıyorum. Tüm gazilere sesleniyorum. Gaziler bizler için en değerli varlıklardır. Musa Sarı'nın bir Kıbrıs gazisi olarak yaptığı kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Onun ismini kalbimizde hep yaşatacağız. Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin sahibi olan Kıbrıs Türk halkı bütün bunların bilinci içerisindedir" dedi.

Kılınan namazın ardından Musa Sarı'nın cenazesi Canik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, il müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN