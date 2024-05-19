Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 19 Mayıs, Milli Birlik ve Beraberliğimizin Gücünü Gösteren Önemli Bir Simgedir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 19 Mayıs, Milli Birlik ve Beraberliğimizin Gücünü Gösteren Önemli Bir Simgedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 19 Mayıs, Milli Birlik ve Beraberliğimizin Gücünü Gösteren Önemli Bir Simgedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yılmaz, 19 Mayıs 1919 tarihinin milletin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olduğunu belirterek, bu tarihin milli birlik ve beraberliğin gücünü tüm dünyaya gösteren önemli bir simge olduğunu vurguladı.

19.05.2024 10:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. 105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 19 Mayıs, Milli Birlik ve Beraberliğimizin Gücünü Gösteren Önemli Bir Simgedir - Son Dakika

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