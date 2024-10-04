Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ümraniye Esnafını Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Ümraniye Santral Merkez Camisi'nde kıldığı öğle namazının ardından Alemdağ Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Başkan Yıldırım, cadde üzerindeki dükkanları tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaftan büyük ilgi gören bu ziyaret, samimi diyaloglar ve sıcak karşılamalarla geçti.

Ziyaretin ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın makamına geçen Cevdet Yılmaz, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak Başkan Yıldırım'a misafirperverliği için teşekkür etti. Yılmaz, Ümraniye'de yürütülen projeler için kolaylıklar dileyerek ilçenin gelişimine katkı sunan çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek eşlik etti. - İSTANBUL