Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bursa iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bursa iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bursa iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Bursa’da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Bursa'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Müşterek Meslek Komiteleri ve Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Yılmaz, Türkiye'nin ihracatının 405 milyar dolara ulaştığını belirterek Bursa'nın üretim ve girişimcilik gücüne dikkat çekti. Toplantıda sanayicilerin finansmana erişimi, ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin kalkınma hedefleri ele alındı.

Bursa programı kapsamında BTSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da konuşma yaptı.

"Artan maliyetler ve finansman yükü firmalarımızı çok ciddi anlamda zorlamıştır"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, konuşmasında iş dünyasının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklara değinerek artan maliyetler ve finansman yükünün firmalar üzerindeki etkisini anlattı. Üretim hatlarının yeniden kurulmasının ve kaybedilen müşterilerin geri kazanılmasının uzun zaman aldığını belirten Burkay, işletmelerin finansmana erişiminin önemini vurgulayarak, "Bir üretim hattını sağlamak belki kolay, ama onu yeniden kurmak ve kaybedilen müşteriyi geri kazanmak yıllar alıyor" dedi.

Finansman imkanlarının üretimini sürdüren, çalışanını koruyan ve ihracat yapan işletmelere ulaşmasının önemine dikkat çeken Burkay, bu desteklerin firmaların mevcut dönemi daha rahat atlatabilmesi açısından gerekli olduğunu ifade etti. Bursa'nın üretim ve ihracat kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burkay, kentin yüksek teknolojili üretim ve ihracat alanında yeni bir ekosistem oluşturmak için çalıştığını belirtti. Bursa'nın 118 ülkeye 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve dış ticaret hacminin 36 milyar dolara ulaştığını ifade eden Burkay, bu başarıda sanayicilerin ve çalışanların emeğinin önemli rol oynadığını söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, konuşmasında 1 Ekim'de gerçekleştirilecek oda seçimlerine de değindi. BTSO üyelerine çağrıda bulunan Burkay, "Tüm üyelerimizi odalarına sahip çıkmaya, sandıkta göstermeye bekliyoruz. Bursa'nın geleceğinde söz sahibi olan, bu şehrin dışında emek veren her birimizin huzuru için bunun gerçekten çok iyi olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki çıkacak güçlü bir iradeyle Bursa için omuz omuza çalışmaya tekrar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bursa, ekonomik kalkınmanın öncü şehirlerinden"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasında kentin üretim gücü ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Bursa'nın sahip olduğu insan kaynağıyla Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli bir konumda bulunduğunu belirten Ayyıldız, "İçerideki insan kaynağıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasının öncü şehirlerinden birisi olmuştur. Otomotivden tekstile, makineden gıdaya uzanan geniş üretim yapımız, Bursa'yı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ileriye taşıyacak önemli bir imkana sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan kalkınma anlayışına değinen Ayyıldız, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınma anlayışı doğrultusunda Bursa olarak da üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine de değinen Ayyıldız, "Önümüzdeki dönemde de kamu, özel sektör ve iş dünyası arasındaki güçlü iş birliğini daha da geliştirmemiz bu alanda büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış on ülkesi arasına girmeye mecburuz"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, konuşmasında Türkiye'nin ekonomik ve demokratik gelişim hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ve kalkınmış 10 ülkesi arasına girmesi gerektiğini belirten Ala, bu hedefe ulaşmak için ekonomik gelişmenin yanı sıra demokratikleşmenin de önem taşıdığını ifade etti. Ala, "Şimdi biz mecburuz. Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış on ülkesi arasına girmeye mecburuz. Diyoruz da peki, biz ne yapacağız bunu? Ekonomisiyle on ülke arasına girecek, demokrasisiyle on ülke arasına girecek. Çünkü siyasetinizle girmiyorsa zaten ekonominiz gelişemez" dedi.

Türkiye'nin ekonomik dönüşüm sürecine değinen Ala, tarım ekonomisinden sanayiye, sanayiden bilgi ekonomisine geçişe dikkat çekerek, "Tarım ekonomisi 250 senedir devam ediyordu, ardından sanayi devrimi geldi. Ama şimdi bilgi ekonomisinin eşiğindeyiz artık arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Ala, "Bunları yapan ve yolumuza devam edelim diye bizim bakanlığımızda da çalışmayı yaptık ve gönderdik. Onları peyderpey hayata geçiriyoruz, geçireceğiz" diye konuştu.

"Bursa gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'nın üretim, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki gücüne dikkat çekti. Bursa'nın Türkiye'nin sanayi ve üretim alanındaki mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bursa gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir. Üreten bir şehir, girişimci, yenilikçi bir şehir. Bunu bir kez daha bugün TEKNOSAB'da gördük" dedi.

TEKNOSAB'da gerçekleştirilen çalışmalara değinen Yılmaz, "Bugün Söz İstikbal Projesi'nin temelini attık. Orada da söyledim. Bu, yeni nesil bir organize sanayi bölgesi" ifadelerini kullandı.

TEKNOSAB'ın planlama ve altyapı yapısına dikkat çeken Yılmaz, "Biraz gezdirdi başkanımız, sağ olsun. Özellikle bu yer üstünde değil de yer altında görülmeyen kısımlarıyla, mimarisiyle, arkasındaki zihniyetle, bütüncül planlama yaklaşımıyla çok önemli. İlk Bursa'da kurulmuş. Ülkemizin ilk on senelik deneyimi Bursa'da yaşanmış. İnşallah yeni nesil ilk OSB'ler de Bursa'dan çıkacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak" diye konuştu.

"Mal ve hizmet ihracatımız 405 milyar dolara ulaştı"

Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomik koşullara rağmen ihracattaki gelişimin sürdüğünü belirtti. Yılmaz, "Bütün bu şartlara rağmen, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 280 milyar doları aşmıştır. Bugün 280 milyar dolar mal ihracatı, 125 milyar dolar hizmet ihracatını topladığınızda 405 milyar dolara ulaşan bir ihracatımız var" dedi.

İhracatta yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığını belirten Yılmaz, "İhracatımız içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojideki ürünlerimizin payı 2024 yılında yüzde 40'lara çıktı. 2026'da, bu sene ihracatımız çok fazla artmıyor gibi görünse de aslında bir miktar artış var. Ama kilogram başına kazancımızı, yani ihracatımızın değerini de artırdık. Dolayısıyla daha zorlu şartlara rağmen doğru istikamette devam ettiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında sanayici ve ihracatçıların önemli rol oynadığını vurgulayan Yılmaz, "Ülkemizi ihracatta hedeflere taşıyan tüm sanayicilerimizi, tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"Krizler artık istisna olmaktan çıktı, neredeyse kural haline geldi"

Dünyadaki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekte yaşanan belirsizliklerin giderek daha sık hale geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Geldiğimiz noktada dertlerimiz var ama aynı zamanda şanslıyız. Nedir dünyada en büyük mesele? Bugün neredeyse istikrarlı bir şekilde istikrarsızlık yaşayan bir ortamdır bu dünya. Krizler artık istisna olmaktan çıktı, neredeyse kural haline geldi" dedi.

Böyle bir ortamda Türkiye'nin istikrarını korumasının önemine dikkat çeken Yılmaz, "Böyle bir ortamda istikrarımızı koruduğumuz sürece geçmişten daha fazla ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'de çok şükür siyasi istikrar var, güçlü bir liderlik ve gelişmiş kadrolar var. Özellikle bu zor zamanlarda tecrübenin ve liderliğin önemi bir kat daha artmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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