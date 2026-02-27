Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eski zihniyetin kalıntıları hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün çok şükür o eski yasaklarla uğraşmadığımız bir Türkiye'deyiz. Ama anlaşılıyor ki hala o eski zihniyetin kalıntıları var. Ama bunlar hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacaklar. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, hangi siyasi tercihi yapıyor olursa olsun, hepsine saygılıyız. Bu millet dinine, maneviyatına, tarihine sahip çıkan bir millettir. Böyle olmaya da devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kurulan Ramazan ayına özel etkinlik alanını ziyaret etti. Programda gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, Ramazan'ın birlik ve beraberlik iklimine vurgu yaptı.

Ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çeken Yılmaz, İl Başkanlığı önündeki organizasyonun İstanbul'a yakışır bir çalışma olduğunu belirterek, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Toplumun değerleriyle, maneviyatıyla, tarihiyle, zihni ve duygusal bağları kopmuş birtakım çevrelerin vatandaşların Ramazan'ı yaşayışını bile çok gördüğünü dile getiren Yılmaz, "Ama bu millet kendi değerlerine, tarihine, maneviyatına sahip çıkmaya devam edecek. Birtakım gruplar, azınlıklar ne derlerse desinler. Geçmişte millet bunlardan çok çekti. Yıllar yılı anlamsız, hiçbir karşılığı olmayan yasaklarla uğraştı bu toplum. Bugün çok şükür AK Parti 23 yılda bir çok eser, hizmet yaptı ama "En önemli şey nedir?" derseniz bana milletimizle devletimizi barıştırdı AK Parti. Devletin ayrı bir yöne baktığı, milletin ayrı bir yöne baktığı bir toplum ileri gidemez. Enerjisini kendi içinde harcar ve bu uluslararası yarışta, rekabette geri kalmaya mahkum olur" dedi.

Devletin, vatandaşların dini inancına, mezhebine, kimliğine bakmadan hizmet anlayışı içerisinde olduğunu dile getiren Yılmaz, diğer yandan da insanların inancını, maneviyatını yaşaması için de uygun ortamı en güzel şekilde hazırladıklarını söyledi.

"Eski zihniyetin kalıntıları devam ediyor ama"

Yapılanların farklı yerlere çekilmek istendiğini belirten Yılmaz, "Bugün çok şükür o eski yasaklarla uğraşmadığımız bir Türkiye'deyiz. Ama anlaşılıyor ki hala o eski zihniyetin kalıntıları var. Ama bunlar hiçbir zaman bu toplumda karşılık bulamayacaklar. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun, hangi siyasi tercihi yapıyor olursa olsun, hepsine saygılıyız. Bu millet dinine, maneviyatına, tarihine sahip çıkan bir millettir. Böyle olmaya da devam edecek" dedi.

"AK Parti gençlerin partisidir"

AK Parti'nin 86 milyon vatandaşın partisi olduğunu ancak herkesten çok da gençlerin partisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın da gençlerin omuzlarında yükseleceğini dile getirdi.

Birilerinin gençleri farklı kuşak tabirleri ile kategorize edip, kalıplara sokarak tarif etmeye çalıştığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz onlara da itibar etmiyoruz. Gençlerimiz hangi dönemde olursa olsun. Bir taraftan tarihlerini, maneviyatlarını, medeniyetlerini bilecekler. Bir taraftan da elbette modern dünyayı, bu dünyanın bilimsel, teknolojik gelişmelerini takip edecekler. Bunlar birbirinin zıddı olan şeyler değil. Yıllar yılı bize sanki bunlar birbirinin zıddı gibi sundular. Tam aksine geçmişini sağlam bir şekilde sahiplenen bir toplum geleceği de çok daha güçlü bir şekilde inşa eder. Geçmişten kopan bir toplum hafızasını kaybetmiş insan gibi olur. Nereye gideceğini bilemeyen, işte serseri mayın gibi dolaşan bir varlığa dönüşür. Hafıza önemlidir."

Ekonomi sorusuna yanıt: "Enflasyon düşüş trendinde"

Gençlerden gelen ekonomiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Yılmaz şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın zorlu bir dönemindeyiz. Bölgemizin zorlu bir dönemindeyiz. Tüm dünyada olduğu gibi biz de belli sorunları görmek durumundayız ve bunlarla mücadele ediyoruz kararlı bir şekilde. Enflasyonun düşüş trendinin devam ettiği bir yıl olacak. Ekonomimizin büyümeye, istihdam üretmeye, ihracatımızın artmaya devam ettiği bir yıl olacak."

"Avrupa'ya yaklaştık, hedef yüzde 100"

Türkiye'nin son 23 yılda önemli mesafe kat ettiğini belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında Avrupa'nın kişi başına gelir ortalamasının üçte biri civarındaydı Türkiye'nin. Geçen yıl itibarıyla bu 70 liranın üzerine çıktı. Yani neredeyse iki katına geldi. Avrupa ortalamalarına yaklaşmış olduk. Henüz tam yakaladık diyemeyiz. O yüzde 100'e Türkiye Yüzyılı'nda ulaşıp aşacağız."

Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuşma yaptı. Işıkhan, Ramazan-ı Şerif'i tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Ramazan ayının İstanbul'da farklı bir atmosferde yaşandığını belirterek, "Teşkilatımızda vatandaşlarımızla bir aradayız. Ramazan'ı bu sene çok daha farklı yaşıyoruz. İnşallah Ramazan'ın manevi iklimi rahmetiyle birlikte üzerimizde yağmur gibi yağar ve İstanbul'da ve tüm Türkiye'de inşallah hayırlara vesile olur" dedi.

Programa ayrıca AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da katıldı. - İSTANBUL