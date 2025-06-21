Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 6 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 6 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verilecek

21.06.2025 02:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Resmi Gazete'de duyurulan isimler arasında Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu, Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar, Hasan oğlu Er Ahmet Çam, Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus, Abdullah oğlu Er Mehmet ve Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya yer alıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karar İstiklal Madalyası Kanununun ek 4'üncü ve ek 6'ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

"Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Birliği'nde görev alan Kalecik-1897 doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu için mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük'te görev alan Tefenni-1898 doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar için oğlu Ali Dumlupınar, Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5'te görev alan Emirdağ-1897 doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam için torunu Mustafa Çam, Süvari Alay 4, Bölük 1'de görev alan İstanbul-1897 doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus için oğlu Ferruh Tezer Orus, 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük'te şehit olan Mucur-1885 doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet için torunu Yaşar Özbay, Alay 70, Tabur 2'de görev alan Milas-1896 doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya için oğlu Korkmaz Sakarya." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 6 Askerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası Verilecek - Son Dakika

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