Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 Kasım'da gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı YardımcısıRecep Tayyip ErdoğanAzerbaycanYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı’na Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de - Son Dakika
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