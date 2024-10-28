Cumhuriyet Bayramı\'nda Sinop\'ta Tören Düzenlendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla Sinop Valiliği Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan tarafından Valilik çelenginin sunulmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asb. Komd. Kd. Bşvş. Ahmet Ercan tarafından Garnizon Komutanlığı çelengi ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz tarafından Belediye Başkanlığı çelengi sunuldu. Çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.

Törene ayrıca, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcı Mesut Pektaş, Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş, Vali Yardımcıları Ali Osman Bulat, Abdullah Yüksel, Taner Bolat, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, protokol üyeleri kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP