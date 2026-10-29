Cumhuriyet Bayramı Tarsus’ta öğrencilerin gösterileriyle kutlandı

Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen tören ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle coşku içerisinde kutlandı.

Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Ömer Kıraç, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programın bu yılki ana teması bayrak oldu. Türk bayraklarıyla süslenen salonda öğrenciler, Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini yansıtan gösteriler sundu.

Programda 75. Yıl Anaokulu, Tarsus Ayşe Mirici İlkokulu, Dr. Lütfi Kolukırıkoğlu İlkokulu, Şehit Cemre Salih Gözen İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri hazırladıkları gösterilerle sahne aldı.

Sadık Eliyeşil Ortaokulu öğrencilerinin Kartal Dansı ve Bayrak Gösterisi izleyenlerden beğeni toplarken, Öğretmenler Halk Oyunları Ekibi de sergiledikleri performansla kutlamalara renk kattı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı ve minnetle anıldığı program, öğrencilerin gösterileri ve bayrak temalı etkinliklerle sona erdi.