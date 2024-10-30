Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi

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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. 7'den 70'e herkesin katıldığı bu etkinlik, sporcular ve bisiklet severler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Spor Salonu önünden başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, Avlu Yaşam Merkezi'nde sona erdi. Etkinliğe katılan toplam 345 bisikletli, 12 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirdi. Bu sırada Balıkesir halkı da evlerinin balkonlarından bisikletçilere alkışlarıyla destek verdi, etkinlik coşkusuna ortak oldu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, etkinliğin önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için bir araya geldik. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını pekiştirmek ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için çok kıymetli. Bugün burada, bisiklet turu ile hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutluyoruz," ifadelerini kullandı.

Özalp, etkinliğin amacının sadece bisiklet sürmek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artırmak ve sporun yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. "Bu etkinliğe katılan herkes, Cumhuriyet ruhunu birlikte yaşadı. Spor, bireyleri bir araya getirir ve sosyal bağları güçlendirir. Bu nedenle böyle etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz," dedi.

Etkinlik sonunda, katılımcılara Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan T-shirtler hediye edildi. Bu hediyeler, organizasyona katılanların hatırası olarak öne çıktı. - BALIKESİR