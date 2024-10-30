Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi

Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi

Balıkesir'de 345 bisikletli, 29 Ekim için düzenlenen bisiklet turunda coşku ve dayanışma yaşadı.

30.10.2024 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. 7'den 70'e herkesin katıldığı bu etkinlik, sporcular ve bisiklet severler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Spor Salonu önünden başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, Avlu Yaşam Merkezi'nde sona erdi. Etkinliğe katılan toplam 345 bisikletli, 12 kilometrelik parkur boyunca pedal çevirdi. Bu sırada Balıkesir halkı da evlerinin balkonlarından bisikletçilere alkışlarıyla destek verdi, etkinlik coşkusuna ortak oldu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, etkinliğin önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için bir araya geldik. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını pekiştirmek ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için çok kıymetli. Bugün burada, bisiklet turu ile hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutluyoruz," ifadelerini kullandı.

Özalp, etkinliğin amacının sadece bisiklet sürmek değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı artırmak ve sporun yaygınlaştırılması olduğunu vurguladı. "Bu etkinliğe katılan herkes, Cumhuriyet ruhunu birlikte yaşadı. Spor, bireyleri bir araya getirir ve sosyal bağları güçlendirir. Bu nedenle böyle etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz," dedi.

Etkinlik sonunda, katılımcılara Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan T-shirtler hediye edildi. Bu hediyeler, organizasyona katılanların hatırası olarak öne çıktı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Etkinlik, 29 Ekim, Gençlik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:38:08. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhuriyet İçin Pedal Çevirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.