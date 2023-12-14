Cumhuriyet\'in 100. yılında buğdayda ithalat rekoru kırıldı

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında buğdayda ithalat rekoru kırıldığını belirterek, "Tam 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Bir ülke üretemeyeceği ürünleri ithal edebilir, doğaldır. Buğday gibi temel gıda maddesini ithal ederse yazıktır, günahtır. Bir de ithalat ettiğimiz fiyat önemli" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün buğday ekili tarlanın önünde Türkiye'nin buğday ithalat istatistiklerini paylaştı. Gaytancıoğlu, bir ton buğday ithalatına 8 bin 932 lira ödendiğini ifade ederek, Türkiye'nin kendi çiftçisine ise sezonda bir ton buğdaya 7 bin 500 lira ödediğini kaydetti.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef bir rekor kırdık. Maalesef diyorum, Cumhuriyet'in 100'ncü yılında üretim rekoru kırmamız gerekirken en fazla ithalatı Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaptık. Tam 10 milyon ton buğday ithalatı yapıldı. Bir ülke üretemeyeceği ürünleri ithal edebilir, doğaldır. Buğday gibi temel gıda maddesini ithal ederse yazıktır, günahtır. Bir de ithalat ettiğimiz fiyat önemli. İstatistiklere baktığımızda ithalat bedeliyle ithalat miktarını bir birine oranladığımızda 308 dolardan ithalat yapmışız. Yani bugünkü kurla 8 bin 932 liradan ithalat yapmışız. Peki kendi çiftçimize ne kadar verdik; 7 bin 500 lira verdik. Kendi bir ton buğday üreten çiftçimize 7 bin 500 lira veriyoruz. Savaşan Rusya ve Ukrayna'dan yaptığımız ithalat bedelimiz 8 bin 932 lira. Yazıktır, günahtır. Bir ülke üretmek zorunda hem de Türkiye gibi ülkenin dışa bağımlı olması kabul edilmez."